UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Real Betis, deplasmanda Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Fiorentina, sahasında Real Betis'i ağırladı.

İlk maçı İspanya'da 2-1 kaybeden Fiorentina, rövanş maçının 90 dakikasını 2-1 öne kapattı ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Ancak Real Betis 120 dakikanın sonunda müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak finale yükselen taraf oldu.

Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve Abde Ezzalzouli kaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens'ten geldi.

Real Betis'in finaldeki rakibi ise Chelsea oldu.

UEFA Konferans Ligi finali, 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Şehir Stadyumu'nda oynanacak.