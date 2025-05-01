UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Djurgardens, yarı final ilk maçında Chelsea'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Djurgardens - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Djurgardens ile Chelsea, 3Arena'da karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Djurgardens - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DJURGARDENS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Djurgardens - Chelsea maçı 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

DJURGARDENS - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Djurgardens: Rinne; Stahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi; Stensson, Findell; Harala, Gulliksen, Nguen; Priske

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; James, Dewsbury-Hall; George, Palmer, Sancho; Jackson

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