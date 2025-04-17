Fiorentina ve Real Betis Konferans Ligi'nde yarı finale kaldı!

Son dakika spor haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ve Real Betis yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ve Real Betis yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde 2 rövanş karşılaşması tamamlandı.

İtalya ekibi Fiorentina, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Slovenya temsilcisi Celje ile 2-2 berabere kalarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

İlk karşılaşmada Polonya ekibi Jagiellonia'yı 2-0 yenen İspanya'nın Real Betis takımı ise deplasmanda oynadığı rövanş maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılarak yarı finale kaldı ve Fiorentina'nın rakibi oldu.

Diğer yarı finalistler Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya) (3-0) ve Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç) (1-0) müsabakalarının ardından belli olacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.