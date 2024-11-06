UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Larne sahasında St.Gallen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Larne - St.Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne - St.Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Larne ile St.Gallen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne - St.Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne - St.Gallen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Larne - St.Gallen maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmnın canlı yayıncısı bulunmuyor.

👉Egzersizin faydaları nelerdir? TIKLA ÖĞREN🏃