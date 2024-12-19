UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. FK Borac Banja Luka sahasında Omonia Nicosia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada FK Borac Banja Luka ile Omonia Nicosia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FK Borac Banja Luka - Omonia Nicosia maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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