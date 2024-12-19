UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. FC Lugano sahasında Pafos FC'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, FC Lugano - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Lugano - Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada FC Lugano ile Pafos FC kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Lugano - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Lugano - Pafos FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FC Lugano - Pafos FC maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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