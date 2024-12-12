UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir ile Heidenheim karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz 4 haftanın sonunda henüz galibiyet ile tanışmazken, 2 puan ile 33. sırada yer alıyor. Alman temsilcisi Heidenheim ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9. sırada bulunuyor. Avrupa hedefi doğrultusunda çıkış arayan Çağdaş Atan'ın öğrencileri kritik maçta hata yapmamak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir kendi evinde sahaya çıkıyor. Ligin 5. haftasında Heidenheim karşısında kritik bir maça çıkacak olan turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Çağdaş Atan önderliğinde çıkış arıyor. Konferas Ligi'nde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan temsilcimiz, henüz galibiyet ile tanışamadı. 2 puan ile 33. sırada yer alan Başakşehir'in 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Heidenheim karşısında nasıl bir sınav vereceği merak ediliyor. Kritik karşılaşmada puan veya puanlar almak isteyen Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi moral bulmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Heidenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER:

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.

Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig.

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Başakşehir - Heidenheim maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI CANLI İZLE