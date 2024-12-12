UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir kendi evinde sahaya çıkıyor. Ligin 5. haftasında Heidenheim karşısında kritik bir maça çıkacak olan turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Çağdaş Atan önderliğinde çıkış arıyor. Konferas Ligi'nde 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan temsilcimiz, henüz galibiyet ile tanışamadı. 2 puan ile 33. sırada yer alan Başakşehir'in 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Heidenheim karşısında nasıl bir sınav vereceği merak ediliyor. Kritik karşılaşmada puan veya puanlar almak isteyen Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi moral bulmak istiyor.
İLK 11'LER:
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek.
Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig.
Başakşehir - Heidenheim maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN İLK GOLÜ
⚽️ GOOLLL! Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor. Aradığımız golü erken buluyoruz. pic.twitter.com/AqlsresxJ3— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
BAŞAKŞEHİR'İN 2. GOLÜ
⚽ GOOLLL! Miguel Crespo, köşe vuruşunda boşta kalan topu çok iyi takip etti ve ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkarıyoruz. pic.twitter.com/1KgkdgXMd3— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir - Heidenheim maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başladı.
BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Başakşehir - Heidenheim maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.