UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Pafos sahasında Celje'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Pafos - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Pafos ile Celje kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pafos - Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos - Celje MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pafos - Celje maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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