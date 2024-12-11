UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Omonia Nicosia sahasında Rapid Wien'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Omonia Nicosia - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Omonia Nicosia ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Omonia Nicosia - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Rapid Wien maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

👉Egzersizin faydaları nelerdir? TIKLA ÖĞREN🏃