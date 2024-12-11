UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Helsinki sahasında Molde'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Helsinki - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Helsinki ile Molde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Helsinki - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Helsinki - Molde MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Helsinki - Molde maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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