Shamrock Rovers - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

Shamrock Rovers - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shamrock Rovers sahasında The New Saints'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Shamrock Rovers - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2024- 13:40