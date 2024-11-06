UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. APOEL sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, APOEL - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada APOEL ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, APOEL - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

APOEL - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

APOEL - Fiorentina maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

APOEL - FİORENTİNA MAÇI CANLI İZLE

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