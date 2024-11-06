UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Pafos sahasında Astana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Pafos - Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos - Astana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Pafos ile Astana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pafos - Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos - Astana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pafos - Astana maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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