UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Legia Varşova ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Legia Varşova ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Varşova - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGIA VARŞOVA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - Real Betis maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.