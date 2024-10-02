Heidenheim - O. Ljubljana maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Heidenheim ile O. Ljubljana kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - O. Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heidenheim - O. Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Heidenheim ile O. Ljubljana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - O. Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - O. LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - O. Ljubljana maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.