Al-Wehda - Al-Riyadh maçı ne zaman, hangi kanalda? | Al-Wehda - Al-Riyadh maçı saat kaçta?

Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Wehda ile Al-Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Al-Wehda - Al-Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 19:38