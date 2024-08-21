Al-Taawoun - Al-Fayha maçı ne zaman, hangi kanalda? - Al-Taawoun - Al-Fayha maçı saat kaçta?

Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al-Taawoun ile Al-Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Al-Taawoun - Al-Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 19:37