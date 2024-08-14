Larne - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Larne sahasında Ballkani'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Larne - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Larne ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Larne - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LARNE - BALLKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Larne - Ballkani maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.