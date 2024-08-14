Hajduk Split - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hajduk Split sahasında Ruzomberok'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hajduk Split - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hajduk Split - Ruzomberok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Hajduk Split ile Ruzomberok karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Hajduk Split - Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

HAJDUK SPLIT - RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hajduk Split - Ruzomberok maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.