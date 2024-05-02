UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Olympiakos, yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Çekişmeli mücadelede gülen taraf 4-2'lik skorla Olympiakos oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Aston Villa ile Olympiakos yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

6 golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla konuk takım oldu. Olympiakos'un galibiyet gollerini 16, 29 ve 56. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 67. dakikada Santiago Hezze kaydetti. Aston Villa'nın sayıları ise 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby'den geldi.

Bu sonuçla Yunan temsilcisi final için büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.