UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Aston Villa ile Olympiakos yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.
6 golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 4-2'lik skorla konuk takım oldu. Olympiakos'un galibiyet gollerini 16, 29 ve 56. dakikalarda Ayoub El Kaabi ile 67. dakikada Santiago Hezze kaydetti. Aston Villa'nın sayıları ise 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby'den geldi.
Bu sonuçla Yunan temsilcisi final için büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.