UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge kozlarını paylaştı. 5 golün çıktığı maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Club Brugge yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

5 golün çıktığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Fiorentina'nın galibiyet gollerini 5. dakikada Riccardo Sottil, 37. dakikada Andrea Belotti ve 90+1. dakikada Mbala Nzola kaydetti. Club Brugge'ün golleri ise 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Igor Thiago'dan geldi. Öte yandan konuk ekipte Raphael Onyedika 61. dakikada kırmızı kart gördü.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te Belçika'da oynanacak ve turu geçen takım bu maçta belli olacak.