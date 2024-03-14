Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Aston Villa, evinde Ajax'ı ağırladı. İlk maçı 0-0 biten karşılaşmanın rövanşını İngiliz ekibi evinde 4-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Son 16 turu rövanş maçında Aston Villa, evinde Ajax'ı konuk etti.

0-0 biten karşılaşmanın rövanşını İngiliz ekibi 4-0 kazandı.

Aston Villa'nın gollerini 25. dakikada Ollie Watkins, 60. dakikada Leon Bailey, 75. dakikada Jhon Duran ve 81. dakikada Moussa Diaby attı.

Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi çeyrek finale yükselirken, Hollanda ekibi ise turnuvaya veda etti.

Ayrıca mücadelenin 14. dakikasında sarı kart gören Ajax'ta Sivert Mannsverk, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı gördü.