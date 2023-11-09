Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olimpia Ljubljana sahasında Klaksvik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Olimpia Ljubljana ile Klaksvik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLIMPIA LJUBLJANA - KLAKSVIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te yayınlanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.