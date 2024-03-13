Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABI TEL AVIV - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.