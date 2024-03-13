Lille - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lille sahasında Sturm Graz'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Lille ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lille - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LİLLE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Sturm Graz maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.