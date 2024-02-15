Sevette - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sevette sahasında Ludogorets'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sevette - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevette - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sevette ile Ludogorets karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sevette - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SEVETTE - LUDOGORETS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevette - Ludogorets maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.