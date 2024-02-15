Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Real Betis ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

REAL BETİS - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Betis - Dinamo Zagreb maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.