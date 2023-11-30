UEFA Konferans Ligi D Grubu'nde Bodo/Glimt ile Lugano karşı karşıya geldi. 6 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Bodo'ya galibiyeti getiren golleri Amahl Pellegrino (2), Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg ve Oscar Kapskarmo kaydetti. Konuk takımın golleri ise Zan Celar ve Boris Babic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Norveç ekibi üst üste 3. maçını kazandı ve 10 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Lugano ise 4 puanda kaldı.

Grubun 6. ve son maçında Bodo/Glimt deplasmanda Club Brugge'a konuk olacak. Lugano ise sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak.