Cukaricki - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Cukaricki - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cukaricki sahasında Genk'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cukaricki - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 17:12