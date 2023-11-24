Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maccabi Tel Aviv sahasında Zorya Luhansk'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Maccabi Tel Aviv ile Zorya Luhansk karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MACCABİ TEL AVİV - ZORYA LUHANSK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk maçı 25 Kasım Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.