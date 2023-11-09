Breidablik - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Breidablik sahasında Gent'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Breidablik - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Breidablik ile Gent karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Breidablik - Gent maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BREIDABLIK - GENT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Breidablik - Gent maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te yayınlanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.