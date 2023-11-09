UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş'ın rakipleri Club Brugge ile Lugano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi!

UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Club Brugge sahasında Lugano'yla kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brugge'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Igor Thiago (p) ve 90+6'da Hans Vanaken kaydetti. Ayrıca Belçika temsilcisi 85. dakikada Ferran Jutgla'nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından C. Brugge 10 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Lugano ise 4 puanda kaldı.

Grubun 5. maçında Club Brugge deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Lugano ise deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk olacak.