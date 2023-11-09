UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybetti ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. İşte Ludogorets-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve GENİŞ ÖZETİ... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Jakub Piotrowski ve 90+2'de Rwan Seco kaydetti.

Bu sonucun ardından F.Bahçe grupta ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. İki maç sonra kazanan Ludogorets ise 6 puana yükseldi.

Grubun 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Ludogorets ise Spartak Trnava deplasmanında sahne alacak.

YUSUF AKÇİÇEK İLK RESMİ MAÇINDA

Fenerbahçe'nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, görev alamadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da sarı-lacivertli ekibi yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, rakip tribünlerde de yer aldı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

'FORTUNA' LUDOGORETS ÜZERİNDE UÇTU

Bulgaristan ekibi Ludogorets'in sembolü olan kartal, maç öncesi stat üzerinde uçuruldu. 'Fortuna' isimli kartal, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in vuruşunda Batshuayi'nin dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

GOL! 18'inci dakikada Ludogorets öne geçti. Piotrowski'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Gonçalves'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Duah'ın dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47'nci dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Sluga meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada Oosterwolde'nin pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunda kale üst direğine çarpan meşin yuvarlak oyun alanına dönerek kornere gitti.

GOL! 90+2'nci dakikada Ludogorets farkı 2'ye çıkardı. Nedyalkov'un sol kanattan penaltı noktasına yerden gönderdiği topa hareketlenen Witry'nin ayağından açtığı topu takip eden Rwan Seco'nun altıpas içinden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.