Lugano - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Lugano - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lugano sahasında Club Brugge'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lugano - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 22:04 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 22:04