Fiorentina - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 17:12