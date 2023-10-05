Bodo/Glimt - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Bodo/Glimt - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt sahasında Club Brugge'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 17:12