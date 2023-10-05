Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Zrinjski'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 17:12