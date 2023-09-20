Slovan Bratislava - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovan Bratislava - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovan Bratislava evinde Klaksvik'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 17:40