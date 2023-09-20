UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu ilk maçında Lugano sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Lugano-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Lugano - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. D Grubu'nda Lugano ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUGANO - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lugano - Bodo/Glimt maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşmanın televizyon yayıncısı bulunmamaktadır.