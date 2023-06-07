UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile West Ham United karşı karşıya geliyor. Fiorentina - West Ham maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fiorentina - West Ham United maçı saat 22:00'de başladı ve TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
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FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Jovic
West Ham: Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Rice, Soucek, Paqueta, Bowen, Antonio, Benrahma