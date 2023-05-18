UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Basel sahasında Fiorentina'yı yarı final maçında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Basel - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basel - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Basel ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASEL - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Fiorentina maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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