AZ Alkmaar 0-1 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) West Ham Konferans finalinde!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında AZ Alkmaar ile West Ham United kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi evinde 2-1 kazanan İngiliz ekibi, deplasmanda da 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 23:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023- 23:55