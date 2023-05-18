AZ Alkmaar 0-1 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET) West Ham Konferans finalinde!
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında AZ Alkmaar ile West Ham United kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi evinde 2-1 kazanan İngiliz ekibi, deplasmanda da 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 23:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023- 23:55
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında AZ Alkmaar ile West Ham United kozlarını paylaştı. İlk mücadeleyi evinde 2-1 kazanan İngiliz ekibi, deplasmanda da 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Müsabakanın tek golünü 90. dakikada Fornals kaydetti.
UEFA Konferans Ligi finali 7 Haziran'da oynanacak.
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