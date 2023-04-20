UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Gent'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında West Ham United ile Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Gent maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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