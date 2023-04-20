UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Lech Poznan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Fiorentina ile Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Lech Poznan maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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