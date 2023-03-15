UEFA Konferans Ligi ilk maçını 1-0 kazanan Fiorentina, son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. İtalyan temsilcisi bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İtalya temsilcisi Fiorentina, Sivas'ta yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fiorentina, teknik direktör Vincenzo Italiano ve yardımcıları yönetiminde maçın yapılacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

İtalya ekibi, idmanın son bölümünde ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.