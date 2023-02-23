UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Fiorentina ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Braga maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.