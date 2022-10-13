UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovan Bratislava sahasında Basel'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slovan Bratislava - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovan Bratislava ile Basel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAN BRATISLAVA - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava - Basel maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SLOVAN BRATISLAVA - BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovan Bratislava

Chovan; Pauschek, Kashia, Morlacchi, Lovat; Kankava, Kucka; Zmrhal, Chakvetadze, Weiss; Cavric

Basel

Hitz; Lang, Comas, Pelmard, Katterbach; Xhaka, Burger; Ndoye, Augustin, Millar; Zeqiri