UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cluj sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cluj - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cluj - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cluj ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cluj - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUJ - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cluj - Slavia Prag maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

CLUJ - SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cluj

Scuffet; Manea, Kolinger, Matias, Camora; Boateng, Muhar, Deac; Yeboah, Malele, Petrila

Slavya Prag

Kolar; Doudera, Ousou, Kacharaba, Jurasek; Sevcik, Hromada; Ewerton, Traore, Tecl; Olayinka