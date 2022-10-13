İşte UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir'in puan durumu!

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, Rigas FS ile evinde karşılaştı ve sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Fiorentina ise sahasında Hearts'ı ağırladı ve maç 5-1 bitti. İşte Başakşehir'in grubunda güncel puan durumu...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 19:23 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022- 22:23