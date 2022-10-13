UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, Rigas FS ile evinde karşılaştı ve sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Fiorentina ise sahasında Hearts'ı ağırladı ve maç 5-1 bitti. İşte Başakşehir'in grubunda güncel puan durumu...
İşte A Grubu'nda güncel puan durumu:
Başakşehir - 4 maç - 10 puan
Fiorentina - 4 maç - 7 puan
Hearts - 4 maç - 3 puan
Rigas FS - 4 maç - 2 puan
G Grubu 5. hafta programı:
27 Ekim Perşembe: Fiorentina - Başakşehir
27 Ekim Perşembe: Hearts - Rigas FS